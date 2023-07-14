Бразилець може залишитись в АПЛ.
Вілліан, фото getty images
14 липня 2023, 00:19
Ноттінгем Форест продовжує працювати над посиленням складу в поточне літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання BBC Sport, представник АПЛ націлився на колишнього вінгера Шахтаря, Челсі, Арсеналу та Фулгему — Вілліана.
Наразі досвідчений бразильський футболіст перебуває у статусі вільного агента, після того, як добігла кінця його угода з Фулгемом.
Зазначимо, що в минулому сезоні Вілліан відзначився п'ятьма голами та шістьма результативними передачами на клубному рівні.
Нагадаємо, раніше Вілліан розповів, чим планує займатись по закінченню кар'єри.