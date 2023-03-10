Англія

Колишній гравець Шахтаря гарно вразив ворота Ноттінгема Фореста.

Вінгер Фулхема Вілліан став автором найкращого голу англійської Прем'єр-ліги за підсумками лютого. Про це повідомляє прес-служба АПЛ.

Минулого місяця колишній гравець донецького Шахтаря красиво вразив ворота Ноттінгема Фореста (2:0), залишивши в дурнях більшу частину "лісників".

Це вдруге, коли Вілліан отримує нагороду автору найкращого гола АПЛ. Вперше це було у січні 2019 року, коли він забив блискучий гол у ворота Брайтона за Челсі.

Раніше повідомлялося, що Маркус Рашфорд був визнаний найкращим гравцем АПЛ за підсумками лютого, а найкращим тренером був Ерік тен Гаг.