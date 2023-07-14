Англія

Колишній гравець Шахтаря може вирушити до Туреччини.

Півзахисник Манчестер Юнайтед Фред може продовжити свою кар'єру у турецькій Суперлізі. Про це повідомляє інсайдер Фабриціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, у послугах 30-річного бразильця зацікавлений Галатасарай, який вже зробив офіційну пропозицію для "червоних дияволів".

Також зазначається, що крім турків, футболістом цікавляться клуби із Саудівської Аравії, а також Фулгем та інші команди АПЛ.

Минулого сезону колишній гравець Шахтаря провів 56 матчів, у яких забив шість голів та віддав шість результативних передач.