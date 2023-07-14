Англія

Football.ua переклав матеріал Goal.com про манчестерський клуб.

Ерік тен Гаг спостерігав за значним покращенням виступів свого клубу на полі, але він все ще виглядає незграбним, коли справа доходить до узгодження трансферних платежів і планування складу.

Минулого літа Манчестер Сіті заробив більше грошей на трансферах, ніж Манчестер Юнайтед за попереднє десятиліття. Сіті заробив 143 мільйони фунтів стерлінгів (183 мільйони доларів) від продажу Рахіма Стерлінга, Олександра Зінченка та Габріеля Жезуса, що дозволило їм отримати прибуток, незважаючи на підписання Ерлінга Голанда та Келвіна Філліпса на загальну суму 95 мільйонів фунтів (121 мільйон доларів).

З іншого боку Манчестера, Юнайтед заробив 11 мільйонів фунтів стерлінгів (14 мільйонів доларів), більша частина яких припала на продаж Андреаса Перейри до Фулгема. Того ж літа вони витратили 208 мільйонів фунтів стерлінгів (266 мільйонів доларів), з яких 85 мільйонів фунтів (109 мільйонів доларів) лише на Антоні.

Перейра завершив сезон із 10 голами та був одним із найвпливовіших гравців Фулгема у вражаючому першому сезоні, коли команда повернулася у вищий дивізіон. Тим часом Антоні забив лише шість голів за Юнайтед у Прем’єр-лізі, в тому числі лише один раз у період з листопада по травень і не віддав жодної результативної передачі до квітня. Він завершив сезон зі стількома ж результативними передачами в Прем'єр-лізі за Юнайтед, скільки в Ередивізі за Аякс.

Порівнювати ціни двох гравців різного віку, позицій і розвитку кар’єри може здатися незрозумілим, але, враховуючи, як вони виступили в минулому сезоні, здається справедливим зробити висновок, що Юнайтед недоотримав за Перейру і значно переплатив за Антоні.

У той час як кожен клуб робить помилки на трансферному ринку, і про угоди можна судити лише заднім числом, Юнайтед виглядає дуже поганим учасником перемовин на трансферному ринку, коли мова заходить як про купівлю, так і про продаж гравців. Немає жодних ознак покращення в тому, як вони укладають угоди. Наприклад, нещодавно вони погодилися заплатити до 60 мільйонів фунтів стерлінгів (51 мільйонів доларів) за Мейсона Маунта, незважаючи на те, що його контракт із Челсі був розрахований до літа 2024 року.

І оскільки Юнайтед намагається укласти угоди з Інтером щодо Андре Онана, Аталантою щодо Расмуса Гойлунда та інших гравців у спробі підсилити команду Еріка тен Гага на наступний сезон, інші клуби знають, що вони можуть диктувати свої умови щодо трансферів гравців.

Однією з причин, чому Юнайтед схильний переплачувати за гравців, є те, що вони часто намагаються робити одну угоду за раз і зосереджуються на одній цілі, не зупиняючись ні перед чим, доки не отримають бажаного футболіста. У підсумку платять через це набагато більше.

Взяти хоча б підписання минулого літа Антоні з Аякса. Голландські гіганти не хотіли продавати бразильського вінгера і бачили, що Юнайтед відчайдушно намагався отримати його. Тодішній виконавчий директор Аякса Едвін ван дер Сар, колишній голкіпер Юнайтед, визнав, що Аякс має всі козирі для перемовин.

На початку літа Юнайтед заявив, що не заплатить за Антоні більше 60 мільйонів фунтів (51 мільйон доларів), але вони заплатили 85 мільйонів фунтів (109 мільйонів доларів), залишивши клуб без грошей у січневе трансферне вікно. У той час як Ліверпуль підписав Коді Гакпо, який був ціллю команди, Тен Гаг міг орендувати лише Ваута Веггорста та Марселя Забітцера, втративши Кріштіану Роналду в листопаді.

Схожою була історія з Гаррі Магвайром. Центральний захисник збірної Англії був першою цілью Жозе Моуріньо в 2018 році після чудового чемпіонату світу, і він був доступний за 60 мільйонів фунтів (51 мільйон доларів), але Манчестер Юнайтед не бажав підтримувати португальського менеджера.

Наступного літа, після того, як акції Магвайра зросли ще більше, Сіті також виявив інтерес до захисника, що змусило Лестер вимагати за нього 100 мільйонів фунтів. Сіті підвів межу до 70 мільйонів фунтів стерлінгів, тож Юнайтед погодився на ціну у 80 мільйонів фунтів.

Чотири роки пройшло, і Магвайр займає п’яте місце в рейтингу центральних захисників Юнайтед, вийшовши у старті лише у восьми матчах Прем’єр-ліги минулого сезону і навіть поступившись у деяких іграх своїм місцем лівому захиснику Люку Шоу.

Хоча він відповідав стилю футболу, в який хотіли грати Моуріньо та Уле-Гуннар Сульшер, і все ще є ключовим гравцем тренера збірної Англії Гарета Саутгейта, Магвайр має проблеми при володінні м’ячем і це помітно з високою лінією захисту у футболі Тен Гага.

Юнайтед був би готовий продати Магвайра цього літа, але, як повідомляється, встановив ціну в 50 мільйонів фунтів. Це, ймовірно, відштовхне потенційних зацікавлених і може призвести до того, що його реальна ціна ще більше впаде, оскільки він вступає в завершальні два роки свого контракту. Спроба отримати найкращу ціну за Магвайра може призвести до того, що Юнайтед отримає гірший сценарій щодо свого гравця у довгостроковій перспективі.

Одна річ, яка відрізняє Сіті від Юнайтеда у перемовинах, це їхня готовність відмовитися від угоди. Минулого літа вони цікавилися Марком Кукурельєю з Брайтона, але охолодили свій інтерес, коли у них попросили 45 мільйонів фунтів. Натомість вони вирішили залучити Серхіо Гомеса з дортмундської Боруссії, заплативши лише 15 мільйонів фунтів. Тим часом Кукурелья перейшов у Челсі за 55 мільйонів фунтів (70 мільйонів доларів) і провів жахливий дебютний сезон. Гомес теж не впорався у Сіті, відігравши лише 340 хвилин у Прем’єр-лізі та вийшов в старті у двох іграх, але, змінивши увагу на зовсім іншого футболіста, "городяни" продемонстрували, що їх не обдурять.

Іноді вони просто підписують гравців на різних позиціях. Після виходу з угоди з Магвайром у 2019 році Сіті вирішив, що їм не потрібен новий центральний захисник, взявши Еріка Гарсію з академії та витративши гроші на Родрі (59 мільйонів фунтів) і Жоау Канселу (55 мільйонів фунтів).

Сіті також відмовився від угод щодо Каліду Кулібалі та Жоржиньо після того, як не погоджувався на цінник, і зробив те саме з Декланом Райсом цього літа після того, як Вест Гем відхилив їхню пропозицію в 90 мільйонів фунтів стерлінгів, віддавши можливість придбати англійського гравця Арсеналу.



У Юнайтед була можливість витягнути з Челсі кращу угоду за Маунта, оскільки півзахисник вступав у фінальний рік контракту з клубом свого дитинства, і він був би доступний безкоштовно в липні 2024 року. Цим пояснюється їх початкова пропозиція в 40 мільйонів фунтів стерлінгів, яка була відхилена Челсі.

Манчестер мав додаткову перевагу в тому, що Челсі потрібно було продати Маунта до 30 червня, кінця фінансового року, щоб покращити свої рахунки за сезон і відповідати правилам Прем’єр-ліги щодо витрат.

Але Юнайтед погодився виплатити 55 мільйонів фунтів авансом плюс додаткові 5 мільйонів фунтів у вигляді бонусів, пов’язаних з виступами та успіхами. Це був величезний гонорар для гравця, який потрапив у немилість на Стемфорд Брідж через контракт і забив лише три голи минулого сезону.

Сіті, який завжди був спритним перемовником, підписав Матео Ковачича, у якого також завершувався контракт із Челсі у 2024 році, лише за 25 мільйонів фунтів.



Відсутність сміливості в Юнайтед у перемовинах щодо Маунта незабаром була затьмарена їх жахливим ставленням до Де Хеа. Повідомляється, що клуб погодив новий контракт з іспанцем, і голкіпер очікував повернутися на передсезонний етап у липні. Тоді він був шокований, побачивши відкликану пропозицію.

Розставання з Де Хеа та підписання перспективного, сучасного воротаря, який впевнено володіє м’ячем у ногах, такого як Андре Онана, все ще є правильним кроком з боку клубу, незважаючи на все. Але це робить клуб незграбним і нерішучим і може відштовхнути потенційні трансферні цілі від підписання контракту з командою, а також з їхніми агентами.

Але відмова від угоди була не найгіршим кроком, зробленим Юнайтед щодо Де Хеа. Вони погодилися дати йому контракт на 375 000 фунтів стерлінгів на тиждень у 2019 році, що зробило його найбільш високооплачуваним гравцем Прем'єр-ліги на той час. Однак після збільшення фонду заробітної плати цей контракт значно зменшив шанси продати іспанця в майбутньому, що змусило його залишити клуб безкоштовно.

Давід далеко не єдиний високопоставлений гравець, який залишив Юнайтед за безцінь за попередні роки. Поль Погба, Хуан Мата, Андер Еррера, Неманья Матіч та Джессі Лінгард залишили клуб після завершення контрактів.

Нездатність клубу обговорити плани щодо продажу гравців значною мірою пояснює, чому вони займають останнє місце серед клубів "Великої шістки" Прем’єр-ліги за обсягом продажів гравців у період між 2013 і 2023 роками, заробивши лише 133 мільйони фунтів стерлінгів (169 мільйонів доларів США), згідно з даними аналітиків футбольних фінансів Кіраном. Челсі очолив список із 706 мільйонами фунтів стерлінгів (896 доларів США) і заробив додатково 190 мільйонів фунтів стерлінгів (244 мільйони доларів США) цього літа від продажів, включаючи переходи Маунта, Ковачича та Кая Гаверца в Арсенал.

Погане планування трансферів Манчестер Юнайтед у минулому означає, що їм вкрай необхідно продавати гравців цього літа, щоб профінансувати покупку нападника, оскільки вони вже розщедрилися майже на половину 120 мільйонів фунтів стерлінгів (152 мільйони доларів), які їм дозволено витратити через прибутковість Прем’єр-ліги та Правила стійкості.

Їм терміново потрібно стати жорсткішими учасниками у перемовинах або ширше розкинути сітку своїх цілей. Або вони ризикують залишити Тен Гага ловити на футбольному ринку наступного Веггорста.