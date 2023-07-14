Англія

Новачок АПЛ продовжує роботу над своїм складом перед дебютом у вищому дивізіоні.

Лутон на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із вінгером Бірмінгема Тахітом Чонгом.

Деталі угоди із 23-річним голландцем не розголошуються.

За інформацією ЗМІ, сума трансферу склала близько 4 млн фунтів стерлінгів, з яких 1 млн дістанеться попередньому клубу футболіста — Манчестер Юнайтед.

Минулого сезону Чонг провів 41 матч, у яких забив чотири м'ячі та віддав п'ять гольових передач.