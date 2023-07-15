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До вашої уваги матеріал про основні тактичні аспекти футболу колишнього керманича Шахтаря та про те, як його тренерський підхід вплинув на Брайтон.

Роберто Де Дзербі, відомий футбольний тренер, зробив собі ім’я завдяки своєму захоплюючому та інноваційному підходу до гри. Філософія Де Дзербі, відомого своєю складною тактикою та унікальним стилем білд-апу, привернула увагу футбольних ентузіастів у всьому світі.

У цьому матеріалі ми більш детально заглибимося в основні принципи футбольної філософії Роберто Де Дзербі, дізнаємося про основні тактичні аспекти футболу колишнього керманича донецького Шахтаря та про те, як його тренерський підхід вплинув на таку команду, як Брайтон.

ЕВОЛЮЦІЯ ФІЛОСОФІЇ РОБЕРТО ДЕ ДЗЕРБІ

Перші кроки

Тренерський шлях де Дзербі почався в Італії, де на нього вплинула багата тактична спадщина країни. Італійська гра давно відома своєю зосередженістю на стратегії, дисципліні, прагматизмі та надійному захисті. Проте Де Дзербі намагався кинути виклик цим канонам італійського футболу, запровадивши більш динамічний та атакуючий підхід.

Вплив та наставники

Тренерська філософія Роберто Де Дзербі була сформована роботою різних впливових тренерів. Серед найбільш значущих – такі легендарні спеціалісти, як Йохан Кройф і Пеп Гвардіола, які були прихильниками футболу, заснованому на володінні м’ячем та проактивному стилі гри. Крім того, Де Дзербі надихався такими італійськими тактиками, як Арріго Саккі та Карло Анчелотті, які віддавали пріоритет організації та тактичній гнучкості.

Розвиток унікального стилю

Спираючись на ідеї своїх кумирів та власне творче бачення футболу, Де Дзербі розробив особливий тренерський стиль, який виділяється у футбольному світі. Його філософія характеризується прихильністю до привабливого атакуючого футболу з наголосом на позиційній грі, складних схемах білд-апу та ставці на високий пресинг.

ТАКТИЧНИЙ АНАЛІЗ

Ключові принципи

Одним із головних принципів футбольної філософії Де Дзербі є важливість позиційної гри. Його команди завжди мають бути організованими, тоді як гравців заохочують до плавних переміщень та зміни позицій, щоб створювати вільний простір та використовувати слабкі місця в лінії захисту суперника.

Де Дзербі робить особливий наголос на фазі білд-апу, з деякими важливими фундаментальними принципами, зокрема трьома макропринципами побудови гри від оборони: швидке та вірне прийняття рішень; стратегічне використання вільного простору на основі позиціонування товаришів по команді та створенні чисельної переваги; і важлива концепція ототожнення вільного гравця та "третьої людини".

Намір, що лежить в основі білд-апу, не є швидкоплинною тенденцією суто заради безпечного виходу з оборони. У разі ефективного виконання цей підхід дає кілька переваг. Наприклад, збільшення можливостей для забивання голу, просування до воріт і отримання 40-50 метрів переваги на полі.

Визнання цих переваг є основним і фундаментальним аспектом. Крім того, побудова атаки від оборони узгоджується з особистими уподобаннями Де Дзербі, який завжди прагне володіти м'ячем. Це сприяє підвищенню ефективності атакуючих гравців, доставляючи їм м’яч, а не піддаючи їх важким викликам, у тому числі під час гри на другому поверсі.

Цей стиль підвищує самооцінку, усуває залежність від випадкових подій у грі та, зрештою, прагне створити привабливу та цікаву гру для глядачів, таким чином встановлюючи бажаний ритм і перебіг матчу.

Застосування

Концепція будівництва гри з відкладеної фази представляє різні сценарії, що супроводжуються різними рішеннями. Це включає в себе використання більш вузьких або ширших півзахисників, розміщення крайніх захисників вище або нижче на полі та адаптацію до різних ситуацій за потреби. Коли команда має чисельну перевагу на своїй половині, підхід передбачає проактивну гру.

Такий підхід нагадує бойове мистецтво, використовуючи силу супротивника на свою користь. У збалансованій чисельній ситуації кращою стратегією є прямий підхід, оскільки немає переваги в грі на своїй половині. У такому випадку вільний простір потрібно шукати на половині поля суперника.

Він ґрунтується на концепції високої конструкції, маючи на увазі позиції гравців приблизно за 30-40 метрів від власних воріт команди. Стратегія при втраті володіння м’ячем передбачає, що найближчий гравець високо пресингує того, хто володіє м'ячем, тоді як інші повертаються на свої позиції, таким чином відновлюючи організованість лінії захисту. Проте забивання голів не гарантується щоразу, коли є втрата м'яча. У протилежному б випадку пов'язані ризики звели б нанівець переваги побудови атаки від лінії захисту.

Підхід не покладається на заздалегідь визначені або жорсткі дії. Натомість він вимагає від кожного гравця якості та здатності протистояти пресингу супернику, відточеної за допомогою вправ, які заохочують сміливий дриблінг. Поступово команда еволюціонує від спочатку передбачуваного, розміреного стану до динамічного, швидкого, автоматичного та вкоріненого стилю гри.

ЯК ФІЛОСОФІЯ ДЕ ДЗЕРБІ ВПЛИНУЛА НА БРАЙТОН

Спільне бачення

Рішення Брайтона найняти Грема Поттера на посаду свого головного тренера у 2019 році ознаменувало початок нової ери для клубу, з поновленим акцентом на привабливому футболі, заснованому на володінні м’ячем. Тренерська філософія Поттера багато в чому схожа з підходом Де Дзербі, тому не дивно, що Брайтон в минулому вже пов'язували з італійським тактиком.

Реалізація тактики Де Дзербі

Під керівництвом Поттера Брайтон реалізував багато основних принципів філософії Де Зербі. "Чайки" стали відомі своєю плавною позиційною грою, хитромудрими моделями білд-апу та грою у високому пресингу. Крім того, Брайтон демонструє прихильність до тактичної гнучкості, часто змінюючи схеми або коригуючи свій підхід під час перерви.

Вплив на гру Брайтона

З того часу, як Брайтон перейшов на футбол, більш орієнтований на володінні м’ячем і атакувальному стилі, загальні результати команди покращилися. Нехай час від часу "чайкам" було важко перетворити своє домінування у володінні м’ячем у голи, загалом гра команди стала більш привабливою та цікавою для вболівальників.

МАЙБУТНЄ ТРЕНЕРСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ РОБЕРТО ДЕ ДЗЕРБІ

У міру того, як футбольний світ продовжує розвиватися, так само розвиватимуться тактика та філософія тренерів-новаторів, таких як Роберто Де Дзербі. Завдяки його відданості привабливому, атакуючому футболу та його готовності адаптуватися та вчитися, немає жодних сумнівів, що філософія Де Дзербі продовжуватиме формувати гру протягом багатьох років.

Вплив на наступне покоління

Тренерська філософія Де Дзербі може надихнути нове покоління тактиків, оскільки молоді тренери прагнуть наслідувати його інноваційний підхід. Кидаючи виклик загальноприйнятій думці та розсуваючи межі тактичного мислення, Де Дзербі робить внесок у постійну еволюцію футболу.

Потенціал для успіху на найвищому рівні

Хоча у Де Дзербі ще не було можливості випробувати свою філософію на найвищому рівні, його тактична кмітливість і прихильність привабливому футболу свідчать про те, що він міг би досягти успіху з амбітним клубом у майбутньому. Буде цікаво спостерігати за тим, як розвиватиметься його тренерська подорож і як розвиватиметься його філософія.

ВИСНОВОК

Уроки тренерської філософії Де Дзербі дають цінну інформацію та підкреслюють ключові аспекти. Перше розуміння носить філософський характер і підкреслює безкомпромісну позицію щодо сміливості італійця: "Якщо щось піде не так, я беру на себе повну відповідальність. Але якщо все піде добре, то заслуга належить гравцям".

Друге розуміння стосується технічних навичок, зокрема аспекту тотального контролю гри. І цей тотальний контроль не слід розглядати як просту прикрасу з естетичної точки зори. Його потрібно використовувати цілеспрямовано та із користю для команди.

Підсумовуючи, філософія Роберто Де Дзербі представляє унікальний і захоплюючий підхід до футболу, який характеризується складною тактикою, плавною позиційною грою та прихильністю до атакуючого футболу. Оскільки його вплив продовжує зростати як у Брайтоні, так і серед тренерів наступного покоління, філософія Де Зербі має потенціал залишити тривалий вплив на наш улюблений вид спорту.

За матеріалами PLNN