Англія

Український захисник знов отримав пошкодження.

Арсенал вже розпочав передсезонну підготовку, проте український півзахисник Олександр Зінченко не тренується разом з командою.

Як повідомляє видання football london, футболіст збірної України знов відчуває проблеми з литковим м'язом.

У минулому сезоні Олександр Зінченко провів 33 матчі, в яких забив один гол та віддав дві результативні передачі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Зінченко потрапив у трійку найкращих лівих захисників за версією ESPN.