Український захисник знов отримав пошкодження.
Олександр Зінченко, getty images
14 липня 2023, 19:22
Арсенал вже розпочав передсезонну підготовку, проте український півзахисник Олександр Зінченко не тренується разом з командою.
Як повідомляє видання football london, футболіст збірної України знов відчуває проблеми з литковим м'язом.
У минулому сезоні Олександр Зінченко провів 33 матчі, в яких забив один гол та віддав дві результативні передачі.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Зінченко потрапив у трійку найкращих лівих захисників за версією ESPN.