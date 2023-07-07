Зірки українського футболу Андрій Шевченко та Олександр Зінченко представили ігрову форму, яка використовуватиметься під час благодійного матчу Game4Ukraine на підтримку України.

Очікувано, команди з футбольних легенд та зірок шоу-бізнесу зіграють у синіх та жовтих кольорах.

Вартість ігрового комплекту форми стартує від 35 фунтів стерлінгів. Усі зібрані кошти підуть на реконструкцію Михайло-Коцюбинського ліцею на Чернігівщині.

Нагадаємо, виставкова гра пройде 5 серпня у Лондоні на стадіоні Стемфорд Брідж.