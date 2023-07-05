Англія

Кращими за українця були Альфонсо Девіс та Тео Ернандес.

Американський спортивний канал ESPN представив десятку найкращих лівих захисників за підсумками минулого сезону.

Кращим на цій позиції визнано захисника Баварії Альфонсо Девіса, за яким іде Тео Ернандес з Мілана. Трійку найкращих замкнув українець Олександр Зінченко, який представляє лондонський Арсенал.

Топ-10 лівих захисників сезону-2022/23 за версією ESPN:

1. Альфонсо Девіс (Баварія)

2. Тео Ернандес (Мілан)

3. Олександр Зінченко (Арсенал)

4. Ендрю Робертсон (Ліверпуль)

5. Натан Аке (Манчестер Сіті)

6. Люк Шоу (Манчестер Юнайтед)

7. Первіс Еступіньян (Брайтон)

8. Алекс Бальде (Барселона)

9. Рафаел Геррейру (Боруссія/Баварія)

10. Леонардо Спінаццола (Рома)

Раніше повідомлялося, що Зінченко повернувся до тренувань з Арсеналом.