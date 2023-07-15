Англія

Гравцю нічого робити в Чемпіоншипі.

За підсумками попередньої кампанії англійської Прем’єр-ліги Лідс залишив склад учасників "елітного" дивізіону й розпочне наступний футбольний рік у Чемпіоншипі.

Разом із тим, розташування "павичів" поступово почали залишати виконавці, які не мають особливого бажання грати в другому за силою дивізіоні в країні.

Зокрема, до цього наразі дуже близький італійський нападник Вілфрід Ньйонто, який уже в свій перший рік в АПЛ зумів залишити непогане враження у вболівальників.

19-річного виконавця придбали в швейцарського Цюриха рік тому за 4,5 млн євро, тоді як Лідс запитав у Евертона 22 млн євро в якості компенсації.

Як повідомляє італійська преса, а Ньйонто є вихованцем міланського Інтера, клуби напередодні мали ґрунтовну зустріч стосовно майбутнього гравця й наблизились упритул до здійснення трансферу.

Вілфірід у цьому сезоні забив шість голів та віддав п’ять гольових передач у 45 матчах.