Англія

Перехід півзахисника став історичним.

Арсенал оголосив про підписання півзахисника Вест Гема Деклана Райса.

Лондонський клуб не повідомив суму трансферу, проте в ЗМІ йшла мова про 100 мільйонів фунтів (122,2 млн євро) та ще 5 (5,82 млн євро) у вигляді бонусів.

Таким чином, Деклан Райс став рекордним трансфером для Арсеналу. Попереднім найдорожчим придбанням був Ніколя Пепе — він перейшов з Лілля за 68,73 мільйона фунтів (80 мільйонів євро).

Крім того, Райс став найдорожчим британським футболістом та зупинився за крок до найдорожчого футболіста в історії АПЛ. Перше місце залишилось у Енцо Фернандеса, якого Челсі раніше придбав за 106 мільйонів фунтів (123,38 мільйона євро).

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Райс залишив прощальне повідомлення для Вест Гема.