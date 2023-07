Довкола англійського опорного півзахисника Деклана Райса вже не перше трансферне вікно точиться чимало різноманітних чуток, однак під час поточної літньої трансферної кампанії його долю було остаточно вирішено.

Лондонський Арсенал погодився заплатити Вест Гему 117 млн євро + майже 6 млн євро в якості можливих бонусів за придбання 24-річного виконавця й уже найближчим часом має оголосити про довгоочікуваний перехід.

А допоки це не відбулось, у Деклана було трохи часу для того, аби як слід попрощатись із рідним для нього колективом, тим самим завершивши десятирічний період перебування в розташуванні "молотобійців".

"Я не можу повірити, що неймовірні 10 років добігли кінця. Вест Гем був значною частиною мого життя на полі та поза ним. Прощатись ніколи не буває легко.

За цей час я досягнув чималих успіхів, але жодне досягнення не було вищим за ту ніч у Празі. Я також виріс як людина, гравець і капітан.

Від самого першого моменту, коли я став капітаном команди під супроводом Марк Нобла, я не відчував нічого, окрім гордості та пристрасті. У якості капітана, здобуття європейського трофею було лише вишенькою на цьому торті.

Мій зв’язок із фанатами означає все для мене та моєї родини. Із того дня, як я приїхав, ви ставились до нас як до своїх. І я вдячний вам за це.

Усі знають, наскільки особливим є Вест Гем як клуб, який шукає підходи до всіх менеджерів, тренерів, персоналу роздягальні і, звичайно, моїх товаришів по команді.

Дякую за чудові спогади та найкращі дні в моєму житті. Люблю вас усіх. Із любов’ю, Дек", — заявив англійський виконавець.

