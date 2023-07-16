Англія

Залишилось лише дочекатись на офіційне оголошення.

Після тріумфального сезону у виконанні англійського Манчестер Сіті, якому підкорилось здобуття одразу трьох трофеїв: "золотих" медалей Прем’єр-ліги, кубка країни та головного трофею Ліги чемпіонів УЄФА, головний тренер команди Хосеп Гвардіола, схоже, вирішив суттєво змінити склад своєї команди.

Це стало помітно за кількістю чуток щодо майбутнього провідних гравців "містян", як, наприклад, можливий відхід алжирського нападника Ріяда Мареза.

32-річним виконавцем зацікавились у Саудівській Аравії, де місцевий Аль-Ахлі запропонував приблизно 35 млн євро за гравця Сіті.

Судячи з усього, перемовини поміж клубами були доволі швидкими, тому італійська преса вже з повною впевненістю повідомляє, що Марезу залишилось лише підписати необхідні документи.

Згідно з чинним контрактом, у нього було ще два роки виступів за англійський клуб.

У цьому сезоні Ріяд відзначився 15 голами та 13 гольовими передачами в 47 матчах.