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Алжирець може перебратись в чемпіонат Саудівської Аравії.

Європейські футболісти високого рівня продовжують спокушатись грошима з чемпіонату Саудівської Аравії та змінюють клуб.

Як повідомляє видання The Athletic, наступним трансфером може стати Ріяд Марез. Аль-Ахлі готовий заплатити за алжирського півзахисника 30 мільйонів фунтів.

У минулому сезоні вінгер провів у футболці "містян" 47 поєдинків у всіх турнірах, в яких він забив 15 голів та віддав 13 результативних передач.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Марез готовий до переїзду до Саудівської Аравії, але чекає на рішення Манчестер Сіті.