Англія

Жеремі Доку потрапив у шорт-лист бірмінгемців на посилення позиції вінгера.

Напередодні у ЗМІ з'явилась інформація про те, що Астон Вілла веде активну роботу над підписанням нападника леверкузенського Баєра Мусси Діабі, зробивши першу невдалу пропозицію у розмірі 35 мільйонів фунтів стерлінгів.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, у таборі бірмінгемців хочуть бути готовими до такого сценарію, якщо їм так і не вдастся домовитися з "фармацевтами" щодо 24-річного француза малійського походження, тому вони вже визначилися із "планом Б".

За інформацією джерела, Діабі продовжує залишатися головною ціллю Астон Вілли на позицію вінгера, проте у разі невдачі "леви" звернуться до кандидатури 21-річного нападника Ренна та збірної Бельгії Жеремі Доку.

У минулому сезоні Доку провів на клубному рівні 35 матчів, забив 7 голів та віддав 4 асисти. Мусса Діабі, у свою чергу, зіграв 48 поєдинків, забив 14 м'ячів та відзначився 11 результативними передачами.