Англія

Вінгер Баєра може перебратись в АПЛ.

Астон Вілла продовжує активно працювати над підсиленням складу в поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, англійський клуб зробив пропозицію Баєру щодо Мусси Діабі.

Стверджується, що Астон Вілла була готова заплатити 35 мільйонів фунтів, проте отримала відмову.

Втім, перемовини продовжуються. Леверкузенці готові відпустити свого лідера за справедливу суму.

У минулому сезоні Бундесліги Діабі провів 30 матчів, відзначившись дев'ятьма голами та вісьмома асистами

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Арсенал, Ньюкасл та Парі Сен-Жермен претендують на Муссу Діабі.