Англія

Незабаром Ерік тен Гаг назве ім'я нового капітана Манчестер Юнайтед.

Напередодні центральний захисник Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайр підтвердив інформацію про те, що він більше не є капітаном "червоних дияволів" — саме таке рішення прийняв головний тренер Ерік тен Гаг.

У манкуніанському клубі повідомили, що незабаром тен Гаг оголосить ім'я нового капітана.

"Усі в Манчестер Юнайтед дякують Гаррі за його внесок у якості капітана протягом останніх трьох з половиною років.



Головний тренер незабаром оголосить ім'я нового капітана команди, але після того, як повідомить про це гравців", — сказано на офіційному сайті Манчестер Юнайтед.

Відзначимо, що після втрати регулярного місця у стартовому складі МЮ роль капітана замість Магвайра виконував Бруну Фернандеш.