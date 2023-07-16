Незабаром Ерік тен Гаг назве ім'я нового капітана Манчестер Юнайтед.
Гаррі Магвайр, getty images
16 липня 2023, 21:30
Напередодні центральний захисник Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайр підтвердив інформацію про те, що він більше не є капітаном "червоних дияволів" — саме таке рішення прийняв головний тренер Ерік тен Гаг.
У манкуніанському клубі повідомили, що незабаром тен Гаг оголосить ім'я нового капітана.
"Усі в Манчестер Юнайтед дякують Гаррі за його внесок у якості капітана протягом останніх трьох з половиною років.
Головний тренер незабаром оголосить ім'я нового капітана команди, але після того, як повідомить про це гравців", — сказано на офіційному сайті Манчестер Юнайтед.
Відзначимо, що після втрати регулярного місця у стартовому складі МЮ роль капітана замість Магвайра виконував Бруну Фернандеш.