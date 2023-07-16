Реакція Гаррі Магвайра на рішення наставника.
Гаррі Магвайр, твіттер Магвайра
16 липня 2023, 19:19
Захисник Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайр прокоментував рішення головного тренера Еріка тен Гага змінити капітана команди.
"Після сьогоднішньої розмови тренер повідомив мені, що збирається змінити капітана. Він пояснив причини, і хоча я дуже розчарований, продовжуватиму віддавати всього себе, одягаючи цю футболку.
Тому я хотів сказати величезне спасибі вболівальникам клубу за їх блискучу підтримку, поки я носив пов'язку.
З того дня, як я обійняв цю роль три з половиною роки тому, для мене було величезним привілеєм бути капітаном МЮ, це один з найкращих моментів у моїй кар'єрі.
Я зробив усе можливе, щоб допомогти клубу досягти успіху як на полі, так і поза ним.
Я завжди буду вдячний Оле-Гуннару Сульшеру за те, що він першим поклав на мене таку відповідальність, і я бажаю успіхів тому, хто візьме її наступним. Я завжди буду його повністю підтримувати", — написав Магвайр в соцмережах.
Нагадаємо, що донедавна капітаном "Червоних дияволів" був Гаррі Магвайр, однак оскільки англієць є нечастим гостем на футбольному полі останнім часом, то його функції брав на себе півзахисник Бруну Фернандеш.