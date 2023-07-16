Англія

Реакція Гаррі Магвайра на рішення наставника.

Захисник Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайр прокоментував рішення головного тренера Еріка тен Гага змінити капітана команди.

"Після сьогоднішньої розмови тренер повідомив мені, що збирається змінити капітана. Він пояснив причини, і хоча я дуже розчарований, продовжуватиму віддавати всього себе, одягаючи цю футболку.

Тому я хотів сказати величезне спасибі вболівальникам клубу за їх блискучу підтримку, поки я носив пов'язку.

З того дня, як я обійняв цю роль три з половиною роки тому, для мене було величезним привілеєм бути капітаном МЮ, це один з найкращих моментів у моїй кар'єрі.

Я зробив усе можливе, щоб допомогти клубу досягти успіху як на полі, так і поза ним.

Я завжди буду вдячний Оле-Гуннару Сульшеру за те, що він першим поклав на мене таку відповідальність, і я бажаю успіхів тому, хто візьме її наступним. Я завжди буду його повністю підтримувати", — написав Магвайр в соцмережах.

Нагадаємо, що донедавна капітаном "Червоних дияволів" був Гаррі Магвайр, однак оскільки англієць є нечастим гостем на футбольному полі останнім часом, то його функції брав на себе півзахисник Бруну Фернандеш.