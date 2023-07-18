36-річний голкіпер продовжить кар'єру у Чемпіоншипі.
Асмір Бегович, ФК КПР
18 липня 2023, 09:19
Колишній воротар Евертона Асмір Бегович став гравцем КПР, повідомляє прес-служба клубу.
Угода із 36-річним боснійцем розрахована на один рік.
Зазначається, що Асмір буде основним воротарем команди, яку нещодавно залишив Сені Дьєнгу, який перейшов до Мідлсбро.
Асмір дістався клубу з Чемпіоншипу безкоштовно, оскільки цього літа в нього закінчився контракт із Евертоном.
Минулого сезону Бегович провів лише три матчі, з яких два на нуль при чотирьох пропущених м'ячах.