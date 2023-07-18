Молодий центрбек знову вибув на невизначений термін.
Веслі Фофана, getty images
18 липня 2023, 16:57
Центральний захисник лондонського Челсі Веслі Фофана переніс операцію по реконструкції передньої хрестоподібної зв'язки. Про це повідомляє офіційний сайт "синіх".
22-річний центрбек не поїхав до США на передсезонне турне клубу через спеціальне медичне обстеження, яке підтвердило, що знадобиться операція.
Тепер Веслі почне своє відновлення та працюватиме з медичним відділом Челсі в Кобхемі під час фази реабілітації.
Нагадаємо, Веслі Фофана перейшов до Челсі влітку 2022 з Лестера більш ніж за 80 мільйонів євро. З того моменту через травми молодий центрбек провів всього 20 поєдинків на лондонців у всіх турнірах.