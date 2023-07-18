Англія

Команда проведе товариську зустріч.

Досвідчений захисник Джонні Еванс підписав короткострокову угоду з Манчестер Юнайтед, яка дозволить йому взяти участь у майбутніх передсезонних іграх в Единбурзі та Сан-Дієго - повідомляє офіційний сайт клубу.

Випускник академії тренувався з молодіжною командою до 21 року, активно набираючи ігрові кондиції після відходу з Лестер Сіті після завершення минулого сезону.

Еванс, який 102 рази грав за збірну Північної Ірландії, відправиться в Единбург у складі команди, щоб зустрітися з Ліоном.

Повний склад виглядає так.

Воротарі: Натан Бішоп, Елі Харрісон, Матей Ковар.

Захисники: Джонні Еванс, Альваро Фернандес, Вілл Фіш, Марк Хурадо, Лісандро Мартінес, Рафаель Варан, Аарон Ван-Біссака, Брендон Вільямс.

Півзахисники: Фред, Ден Гор, Ганнібал, Ісак Хансен-Аароен, Коббі Майну, Мейсон Маунт, Донні ван де Бік.

Нападники: Амад, Ентоні, Ноам Емеран, Омарі Форсон, Джо Хагілл, Джейдон Санчо.