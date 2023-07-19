Англія

Голкіпер Інтера підтвердив, що цього літа приєднається до команди Еріка тен Гага.

Процес переходу голкіпера міланського Інтера Андре Онана до Манчестер Юнайтед підходить до свого завершення.

27-річний камерунець підтвердив, що цього літа стане новим гравцем "червоних дияволів".

"Я людина, яка завжди хоче нових викликів. Грати в Прем’єр-лізі та за такий клуб, як Манчестер Юнайтед, — це велика честь.

Я хочу і сподіваюся виграти Лігу чемпіонів разом з Юнайтед. Поради Саміра Хандановича зробили мене кращим, і я буду тримати їх при собі, вони допоможуть мені в цій новій пригоді в Манчестері.

Я справді хочу розпочати цей новий захоплюючий досвід із тренером, який для мене є майстром", — цитує слова Онана La Gazzetta dello Sport.

Раніше стало відомо, скільки Манчестер Юнайтед заплатить Інтеру за Андре Онана.