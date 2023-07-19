Англія

Валлійський центрбек продовжить кар'єру в Чемпіоншипі.

Лідс Юнайтед на своєму офіційному сайті оголосив про підписання центрального захисника Ітана Ампаду, права на якого раніше належали лондонському Челсі.

Після цілої низки подорожей у оренди 22-річний валлієць знайшов собі постійний клуб у Лідсі, який за підсумками минулого сезону вилетів до Чемпіоншипу.

Ампаду підписав із "павичами" контракт до літа 2027 року. Сума трансферу не розголошується, проте, за неофіційною інформацією, Челсі отримав за гравця близько 8 мільйонів євро.

У минулому сезоні Ітан Ампаду виступав на правах оренди за Спецію, яка вилетіла з вищого дивізіону Італії.

Починаючи з літа 2017 року валлійський центрбек провів за першу команди Челсі всього 12 матчів (690 хвилин).