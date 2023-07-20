Англія

Англійський клуб перебуває у пошуках посилення півзахисту.

Ліверпуль виявляє інтерес до Марка Верратті, повідомляє Guardian.

За інформацією джерела, Джордан Гендерсон близький до переходу в клуб із Саудівської Аравії, а також туди може перейти Фабіньо, якому пропонують хороші умови за особистим контрактом.

У зв'язку з цим Ліверпулю потрібно посилити центр поля. Юрген Клопп зацікавлений у Марко Верратті із ПСЖ. Французький клуб готовий відпустити італійця, але якщо піде "правильна пропозиція".

Контракт Верратті із ПСЖ розрахований до літа 2026 року.

У сезоні-2022/23 Марко провів 38 матчів у всіх турнірах: на його рахунку одна результативна передача.