Новачок АПЛ підсилв склад.
Марвелос Накамба, getty images
20 липня 2023, 21:29
Лутон Таун працює над посиленням складу перед початком сезону в елітному дивізіоні чемпіонату Англії.
Як повідомляє офіційний сайт клуба, новачком команди став зімбабвійський півзахисник Марвелос Накамба, який належав Астон Віллі.
Сторони підписали трирічну угоду.
В минулому сезоні Накамба відіграв 20 матчів в Чемпіоншипі у складі Лутона на правах оренди, в яких отримав три попередження.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Лутон продовжив контракт із ключовим центральним захисником, який пережив серцевий напад.