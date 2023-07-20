Англія

Новачок АПЛ підсилв склад.

Лутон Таун працює над посиленням складу перед початком сезону в елітному дивізіоні чемпіонату Англії.

Як повідомляє офіційний сайт клуба, новачком команди став зімбабвійський півзахисник Марвелос Накамба, який належав Астон Віллі.

Сторони підписали трирічну угоду.

В минулому сезоні Накамба відіграв 20 матчів в Чемпіоншипі у складі Лутона на правах оренди, в яких отримав три попередження.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Лутон продовжив контракт із ключовим центральним захисником, який пережив серцевий напад.