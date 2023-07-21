Англія

Філіп Біллінг може змінити клуб цього літа.

Центральний півзахисник Борнмута Філіп Біллінг у поточне літнє трансферне вікно може змінити клубну прописку. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, Аталанта і Вест Гем зробили запит "вишням" щодо 26-річного данця.

Оскільки контракт Біллінга із Борнмутом спливає влітку 2024 року, клуб може розглянути вариант із його продажем.

У минулому сезоні Філіп Біллінг провів 38 поєдинків у всіх турнірах, у яких він забив 7 голів та віддав один асист.