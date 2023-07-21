Англія

Англійський вінгер повернувся до АПЛ.

Бернлі на своєму офіційному сайті оголосив про підписання правого вінгера Натана Редмонда, права на якого раніше належали турецькому Бешикташу.

29-річний англієць перейшов до табору новачка АПЛ на правах вільного агента, підписавши контракт до літа 2025 року з можливістю продовження ще на один сезон.

Редмонд вже має чималий досвід виступів в англійській Прем'єр-лізі, маючи на своєму рахунку 264 матчі, 28 голів та 26 асистів за такі команди, як Норвіч Сіті та Саутгемптон.

У минулому сезоні Натан Редмонд провів у Туреччині 28 поєдинків, у яких він забив 6 голів та віддав 6 результативних передач.