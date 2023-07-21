Англія

Футболіст визначиться з наступним клубом.

Манчестер Юнайтед продовжує намагатись продати непотрібних футболістів в поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, захисник "червоних дияволів" Ерік Баї зацікавив Фулгем та два клуби з Саудівської Аравії — Ан-Наср та Аль-Іттіфак.

Стверджується, що футболіст визначиться з наступним клубом вже незабаром.

Контракт Баї з Манчестер Юнайтед розрахований до літа 2024 року. Минулого сезону Баї виступав за Марсель на правах оренди.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Бетіс вивчає можливість підписання Баї.