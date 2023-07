Після завершення переходу у Манчестер Юнайтед, Андре Онана не буде збентежений тим, що йому доведеться носити одну з найвідповідальніших воротарських футболок у світовому футболі.

Перехід узгоджений з Інтером за 51 мільйон євро і 4 млн у вигляді бонусу, очікується, що Онана з радістю рийме виклик залишити свій слід на цій позиції у МЮ.

Камерунець не мав легкого шляху.

Він покинув батьківщину в ранньому віці, щоб приєднатися до академії свого кумира — Самюеля Ето'О, змінив континент, щоб потрапити в Ла Масію у віці 14 років, став першим номером Аякса у віці 20 років, витіснив з основного складу легенду Інтера Саміра Хандановича, щоб зіграти важливу роль в клубі, коли міланська команда вийшла у фінал Ліги чемпіонів.

На цьому шляху Онана мав багато невдач. Бан ФІФА на молодіжні трансфери вивів його з ладу на 18 місяців у Барселоні, бан УЄФА через допінг призвів до того, що він пропустив дев'ять місяців в Аяксі, а його впертість призвела до того, що він достроково вирушив додому з торішнього чемпіонату світу в Катарі.

Онана завжди виділявся своїм особливим, дуже сучасним і часто досить ризикованим стилем гри на воротах, прагненням бути повністю залученим до гри своєї команди, допомагаючи будувати атаки ззаду та прикриваючи великі площі дуже далеко від своєї лінії воріт.

Непохитна впевненість у своїх силах і прагнення зробити все можливе у своїй кар'єрі призвело до того, що він "опрокинув" ієрархію Барселони, залишивши клуб перед тим, як дебютувати за основну команду на Камп Ноу, і він також відмовився від можливості перейти до АПЛ.

Ще одна людина, яка вважає, що Онана має все необхідне, щоб досягти всього у футболі, — це головний тренер МЮ Ерік тен Гаг. І обидва хотіли знову попрацювати один з одним, об'єднавшись в одній команді. Життя і кар'єру Онана не можна назвати простою, але він регулярно використовує свої можливості в міру їх появи, також справляється з невдачами і повертається на поле сильнішим.

Народжений у крихітному селі Нкол Нгок, Онана пішов з дому в молодому віці, щоб вступити до академії тогочасної зірки Барселони Семюеля Ето'О в Дуалі. У 14 років, справивши враження на скаутів Барселони на турнірі влітку 2010 року на Канарських островах, він сам переїхав на Камп Ноу.

Онана впевнено тримав м'яч у ногах, швидко зміщувався з лінії і мав атлетичні здібності, щоб справлятися віч-на-віч, коли суперники зламували високу оборонну лінію.

Ще одним випускником Академії Ето'о в Ла Масії на той час був нападник Алексіс Мева. Він сказав The Athletic в 2020 році, що африканські гравці повинні бути дуже сильними розумово, щоб досягти успіху в конкурентному середовищі в Барселоні.

"Андре дуже амбітний, він дуже вірить у себе", — сказав Мева. "Пам'ятаю, були ігри, коли він помилявся в грі ногами, але зберігав спокій і продовжував грати. У Барселоні дуже важко. Коли ти приїжджаєш з Африки, ти завжди повинен бути в три-чотири рази кращим за каталонця. Вони віддають пріоритет каталонцям".

Найбільшою проблемою, з якою зіткнулися Онана та інші, які приїхали до Ла-Масії з-за кордону, було покарання, накладене ФІФА на каталонський клуб за порушення правил, що стосуються підписання контрактів з іноземними молодими футболістами, що не дозволяє їм брати участь у будь-яких змагальних іграх протягом 18 місяців.

Це завадило розвитку багатьох чудових перспективних гравців, але Онана повернувся після перерви, справивши враження у Юнацькій лізі УЄФА-2014/15. Арсенал, Ліверпуль та Реал Мадрид були серед клубів, що стежили за його ситуацією, і знали, що його контракт спливає наступного літа.

Інші клуби знали про розчарування 18-річного футболіста, якого не взяли до команди Барселони Б, де там грав його двоюрідний брат Фабріс Ондоа, який також прийшов із Академії Самюеля Ето'О. Також не було особливої нагоди отримати шанс у першій команді, оскільки першим номером був Марк тер Штеген.

Аякс виявив найбільший інтерес до Онана, особливо після того, як він провів хороші матчі проти них на груповому етапі Молодіжної ліги. Барселона була не рада втратити камерунця: тодішній спортивний директор Андоні Субісаррета публічно поскаржився на "неповагу" з боку Аякса. Однак у січні 2015 року було укладено угоду: каталонський клуб отримав 150 тисяч євро та сума зросте до 500 тисяч, якщо Онана потрапить до першої команди нідерландського клубу.

"Рішення залишити Барселону і перейти в Аякс було важливим, — сказав The Athletic друг і колишній партнер по команді Онана Клайд Ессомба. "Морально Андре дуже сильний, і він знав, що хоче робити".

Сила духу допомогла Онана закріпитися в Аяксі. Вже в другій своїй грі в Ередівізі камерунець відбив пенальті в матчі проти Гоу Ехед Іглз і став першим вибором Петера Боша.

Пропустивши всього 32 голи в 33 іграх Ередівізі в сезоні-2016/17, Онана також мав шість сухих матчів, а Аякс пройшов весь шлях через Лігу Європи до фіналу (де вони програли Манчестер Юнайтед з рахунком 2:0).

Наступної зими тен Гаг очолив Аякс, змінивши стиль гри команди таким чином, що це принесло користь Онана. У їхньому першому повноцінному спільному сезоні Аякс виграв золотий дубль, а також мав захоплюючу кампанію в Лізі чемпіонів, яка принесла перемоги над Реалом та Ювентусом на шляху до півфіналу, де вони поступилися Тоттенгему.

Онана продовжував прогресувати, зробивши кілька величезних сейвів у перемозі над Реалом, а його здатність контролювати темп гри стала ключовою для атакуючого підходу тен Гага.

Були деякі чутки, що деякі в клубі турбуються, що камерунець грає надто ризиковано, проте він отримав підтримку: зокрема, від Едвіна ван дер Сара – тодішнього директора амстердамського клубу.

"Андре завжди відрізнявся вмінням працювати обома ногами, і ми багато працювали над цим, лівою та правою ногою, — сказав The Athletic його колишній тренер у Ла Масії Сержі Уклеш.

"Він досить досконалий воротар. Може бути, коли він був молодший, він дійсно хотів показати, на що він здатний, і багато ризикував. Але граючи регулярно в основному складі Аякса, він зробив стрибок завдяки досвіду — його позиції, спокою, вмінню керувати різними ігровими моментами".

Сезон-2019/20 не був таким успішним, навіть до перерви через COVID-19 на початку 2020 року, коли вся Ередівізія була скасована лише після 25 ігор. Того літа і Челсі, і Тоттенгем наводили довідки про ситуацію Онана, а також обговорювалося повернення до колишнього клубу — Барселони. Андре завжди давав зрозуміти, що він не зацікавлений у тому, щоб опинитись на лаві запасних, і хотів бути впевненим у правильному наступному кроці для своєї кар'єри.

Жовтень 2020 року приніс ще серйознішу невдачу, яка могла повністю зруйнувати його кар'єру в 24 роки. Онана завжди стверджував, що помилково прийняв сечогінну таблетку своєї дружини замість парацетамолу, який він шукав, прокинувшись із головним болем. УЄФА прийняв це пояснення, але його все одно дискваліфікували на 12 місяців за наявність забороненої речовини в організмі. Заборона була залишена в силі на підставі застосовних антидопінгових правил, які свідчать, що спортсмен завжди повинен стежити за тим, щоб заборонені речовини не потрапили до організму.

Пізніше CAS скоротив цей термін до дев'яти місяців, не знайшовши з його боку "ніякої суттєвої вини", але заборона, як і раніше, означала, що він пропустив великі шматки двох різних сезонів. "Я поважаю Апеляційний орган УЄФА, але не поділяю їх рішення у цьому випадку".

Однак повернення Онана до основного складу не було гарантованим. Термін його заборони на тренування закінчився 4 вересня, але спочатку він почав тренуватися з молодіжною командою клубу, оскільки він і Аякс зайшли в глухий кут через перегляд контракту.

"Наразі у нас з ним немає жодних переговорів, — сказав спортивний директор Аякса Марк Овермарс у вересні 2021 року. — Ми намагалися, але нічого не вийшло. Це не залежало від нас".

Проте травма стегна Мартена Стекеленбурга призвела до того, що Онана повернувся до основної команди.

"Моя позиція щодо його ситуації була ясною, — сказав Овермарс 28 жовтня 2021 року. — Але потім прийшла звістка, що Мартен Стекеленбург вибуває до кінця сезону.

"Інтереси Аякса мають першорядне значення, і з цього погляду добре, що Онана знову опинився в основній команді".

Коли він повернувся в команду, він припустився серйозної помилки, яка дозволила тодішньому нападникові Бенфіки Дарвіну Нуньєсу забити вирішальний гол у їхньому матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2021/22.

Це був незручний кінець кампанії як для тренера, так і для воротаря. Тен Гаг вже збирався приєднатися до Юнайтед, тоді як у Онана був запланований безкоштовний трансфер до Інтеру.

"Очевидно, він ще не повернувся на свій рівень до дискваліфікації", — сказав тен Гаг.

Онана прибув до Інтера у знайомій ситуації. Ветеран Самір Ханданович довгий час вважався першим номером клубу, тож перед ним стояло завдання виграти конкуренцію.

Він продемонстрував типову самовпевненість та наполегливість. Минулої осені він зіграв усі шість групових ігор Ліги чемпіонів, включаючи обидва матчі проти свого колишнього клубу Барселони.

Тактика, якій віддає перевагу Сімоне Індзагі, не така радикальна, як та, що використовував тен Гаг в Аяксі, але італієць бачив, як сильні сторони Онана принесуть користь команді. Традиційні воротарські здібності також виявилися корисними: його 10 сейвів у домашньому груповому матчі проти Баварії були максимальним показником серед усіх воротарів Інтера в будь-якому матчі Ліги чемпіонів, відколи Opta почала збирати таку статистику два десятиліття тому.

Онана вирушив на чемпіонат світу у Катарі у листопаді минулого року у чудовій формі та сповнений впевненості, готовий допомогти своїй країні провести успішний турнір. Однак цей план швидко зруйнувався після сварки з тренером національної команди Рігобертом Сонгом після поразки від Швейцарії з рахунком 0:1 у їхньому першому матчі.

Сонг хотів, щоб Онана був більш консервативним, коли володів м'ячем, тоді як воротар вважав, що він повинен мати великі обов'язки з розіграшу, враховуючи, що він технічно перевершував більшість захисників команди. Вони навіть мали різні уявлення про те, які гравці мають бути у стартовому складі.

André Onana with a clear example of "The Evolution of Goalkeepers" forming a back 3 in the midfield, while the CB covers behind him. pic.twitter.com/kjnBsSPnxI