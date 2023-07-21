Англія

Ігор перебереться в англійський чемпіонат.

Брайтон після невдачі з підписанням Леві Колвілла знаходився в пошуку нового центрального захисника.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, "чайки" домовились про перехід представника Фіорентини Ігора.

Минулого сезону бразильський 25-річний футболіст провів 42 матчі, в яких отримав 10 жовтих карток при двох червоних.

Стверджується, що сума трансферу складе 17 мільйонів євро плюс бонуси. Контракт розраховано на чотири роки.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Челсі зробив нову пропозицію щодо Кайседо, а гравець вважає поведінку Брайтона неповагою.