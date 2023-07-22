Англія

Італійський тренер хотів би зберегти півзахисника.

Головний тренер Брайтона Роберто Де Дзербі прокоментував можливий відхід півзахисника команди Мойзеса Кайседо.

"Я розмовляв з Тоні Блумом (власник Брайтона — прим. ред.), він сказав мені, якщо умови не зміняться, Мойзес залишиться з нами.

Для мене це може бути чудовою новиною. Якщо Кайседо піде, ми повинні знайти іншого гравця такого ж рівня.

.

На цей момент я не отримав новин про те, що Кайседо може піти завтра чи наступного тижня. Колвілла буде включено в угоду? Я хотів би мати й Кайседо, й Колвілла у складі", — наводить слова італійця Фабріціо Романо.

Контракт Кайседо із Брайтоном розрахований до літа 2027 року. У сезоні-2022/23 Мойзес провів 37 матчів в АПЛ: на його рахунку один гол та один асист.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Челсі зробив нову пропозицію щодо Кайседо, а гравець вважає поведінку Брайтона неповагою.