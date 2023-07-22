Англія

Молодий захисник Аякса продовжить кар'єру в АПЛ.

Універсальний захисник амстердамського Аякса Келвін Бессі цього літа стане гравцем лондонського Фулгема. Про це повідомляє нідерландське видання VI.nl.

За інформацією джерела, клуби повністю погодили трансфер 23-річного нігерійця, загальна вартість якого для "дачників" складе 21 мільйон євро.

Відзначається, що Аякс також отримає певний відсоток від наступного продажу Бессі до іншого клубу.

За інформацією журналіста Фабріціо Романо, нігерійський гравець вже також погодив умови особистого контракту з Фулгемом, який він збирається підписати наступного тижня.

У минулому сезоні Келвін Бессі провів за Аякс 39 поєдинків у всіх турнірах, у яких він забив один гол та віддав п'ять результативних передач.

Очікується, що гравець підпише із Фулгемом контракт, який буде розрахований до 2027 року з можливістю продовження ще на один сезон.