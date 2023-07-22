22-річний футболіст може поповнити склад лондонської команди.
МОХАММЕД КУДУС, GETTY IMAGES
22 липня 2023, 18:55
Челсі контактував з Аяксом щодо півзахисника Мохаммеда Кудуса, повідомляє журналіст Давид Орнштейн.
За його інформацією, офіційної пропозиції ще не було, але обидва клуби контактували між собою.
Щодо Челсі, то "сині" практично домовилися з футболістом про умови особистого контракту. Контракт ганця з Аяксом розрахован до літа 2025 року.
Минулого сезону Кудус провів 42 матчі за Аякс у всіх турнірах: на його рахунку 18 голів та 7 асистів.