Англія

22-річний футболіст може поповнити склад лондонської команди.

Челсі контактував з Аяксом щодо півзахисника Мохаммеда Кудуса, повідомляє журналіст Давид Орнштейн.

За його інформацією, офіційної пропозиції ще не було, але обидва клуби контактували між собою.

Щодо Челсі, то "сині" практично домовилися з футболістом про умови особистого контракту. Контракт ганця з Аяксом розрахован до літа 2025 року.

Минулого сезону Кудус провів 42 матчі за Аякс у всіх турнірах: на його рахунку 18 голів та 7 асистів.