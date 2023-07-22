Англія

24-річний футболіст продовжить кар'єру в АПЛ.

Мусса Діабі перейшов до Астон Вілли, повідомив офіційний сайт англійської команди.

24-річний вінгер підписав контракт на п'ять років із новою командою.

За чутками, сума трансферу становила 50 мільйонів євро. Крім того, ще десять мільйонів євро Баєр може отримати як бонуси.

Зазначимо, що за футболіста також боровся Ан-Наср, проте француз вважав за краще грати в Англії, а не в Саудівській Аравії.

У Бундеслізі-2022/23 Діабі провів 33 гри, забивши 9 голів та віддавши 8 результативних пасів.