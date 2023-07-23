Англія

Розкішний гол від українського виконавця в контрольному матчі лондонського клубу.

Кількома годинами раніше в американському місті Філадельфія відбувся перший для лондонського Челсі та Брайтона матч у програмі Серії англійської Прем’єр-ліги, що найближчими днями буде відбуватись на теренах США.

Команди Мауріціо Почеттіно та Роберто Де Дзербі вже з перших хвилин почали боротись за захоплення ініціативи в грі, підсумком чого став доволі швидкий м’яч "чайок" за підсумком розіграшу кутового з лівого флангу.

Однак із відповіддю "пенсіонери" не забарились, а новачок команди Крістіан Нкунку записав на свій рахунок черговий м’яч на передсезонних зборах.

Після цього гра перейшла до другого тайму, у якому перевага команди Роберто Де Дзербі мала певне місце, але дуже зіпсувало картину вилучення Яна-Пауля ван Геке за дві швидкі жовті картки.

Цим моментом миттєво скористався український нападник Михайло Мудрик, який красивим дальнім ударом оформив свій перший м’яч за Челсі.

Не забарились і подвійні постріли від Конора Галлагера та ще одного новачка "синіх" — Ніколаса Джексона, тоді як у Брайтона теж була своя відповідь у вигляді голів Педру Жоау та Деніза Ундава, але цього не вистачило для того, аби бодай перевести гру в серію пенальті.

Челсі — Брайтон 4:3

Голи: Нкунку, 19, Мудрик, 65, Галлагер, 72, Джексон, 77 — Велбек, 13, Жоау, 79, Ундав, 89

Челсі: Кепа — Гюсто (Гамфріс, 71), Сілва (Чалоба, 46), Колвілл (Голл, 81), Чілвелл (Кукурелья, 46) — Андрей (Фернандес, 63), Галлагер — Стерлінг (Габріель, 63), Чуквуемека (Касадеї, 46), Матсен (Мудрик, 46) — Нкунку (Джексон, 63).

Брайтон: Стіл (Вербрюгген, 46) — Гіншелвуд (Семюелс, 66), ван Геке, Вебстер (Альзате, 53), Гросс (Вір, 66) — Дауд (Велтман, 46), Гілмор (Аярі, 53) — Марч (Ундав, 46), Лаллана (Адінгра, 46), Мітома (Енсісо, 53) — Велбек (Жоау, 53).

Попередження: Нкунку — Марч.

На 60 хвилині був вилучений Ян-Пауль ван Геке (Брайтон) (друге попередження).