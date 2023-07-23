Англія

Дивіться відео найкращих моментів контрольного матчу, що відбувся 23 липня 2023 року, 02:00.

Лондонський Челсі та Брайтон уночі звітного дня долучились до решти провідних команд англійської Прем’єр-ліги в виставковому турнірі на теренах Сполучених Штатів Америки.

Команди Мауріціо Почеттіно та Роберто Де Дзербі провели видовищну очну зустріч у Філадельфії, яка завершилась одразу сімома забитими м’ячами.

І хоча "чайки" відкрили рахунок на початку гри, проте втримати перевагу не змогли. "Сині" натомість відновили рівновагу не тільки за рахунком на табло, а й покращили власне становище після перерви.

У цьому їм дуже допомогло вилучення в центрального захисника Ян-Пауля ван Геке за два швидких попередження на завершення повної години ігрового часу.

Після цього свої бомбардирські здібності миттєво продемонстрували Михайло Мудрик, для якого цей гол став першим у складі "пенсіонерів", Конор Галлагер та Ніколас Джексон.

Відповідь від Брайтона надійшла вже під завісу гри, але м’ячі Педру Жоау та Деніза Ундава на становище не дуже-то й вплинули.

До вашої уваги відео кращих моментів товариського матчу Челсі — Брайтон:

Челсі — Брайтон 4:3

Голи: Нкунку, 19, Мудрик, 65, Галлагер, 72, Джексон, 77 — Велбек, 13, Жоау, 79, Ундав, 89

Челсі: Кепа — Гюсто (Гамфріс, 71), Сілва (Чалоба, 46), Колвілл (Голл, 81), Чілвелл (Кукурелья, 46) — Андрей (Фернандес, 63), Галлагер — Стерлінг (Габріель, 63), Чуквуемека (Касадеї, 46), Матсен (Мудрик, 46) — Нкунку (Джексон, 63).

Брайтон: Стіл (Вербрюгген, 46) — Гіншелвуд (Семюелс, 66), ван Геке, Вебстер (Альзате, 53), Гросс (Вір, 66) — Дауд (Велтман, 46), Гілмор (Аярі, 53) — Марч (Ундав, 46), Лаллана (Адінгра, 46), Мітома (Енсісо, 53) — Велбек (Жоау, 53).

Попередження: Нкунку — Марч.

На 60 хвилині був вилучений Ян-Пауль ван Геке (Брайтон) (друге попередження).