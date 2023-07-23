Англія

Форвард Челсі прокоментував дебютний гол за клуб.

Уночі звітного дня український нападник Михайло Мудрик своїм першим голом у складі лондонського Челсі допоміг команді Мауріціо Почеттіно здобути перемогу в товариській грі проти Брайтона.

Дебютний м’яч Мудрика за Челсі допоміг здобути перемогу над Брайтоном

Після завершення гри форвард залишив коментар щодо власних вражень від визначного здобутку.

"Мені сподобався гол і відчуття, які він приніс. Коли я пробивав по воротах, я ні про що не думав. Я просто багато практикував подібні моменти на тренуваннях, тож цей гол — результат клопітливої роботи.

Моя зв’язка з Ніколасом Джексоном? А тепер уявіть, що це була тільки перша наша спільна гра", — заявив український виконавець.

Наступний матч лондонський Челсі проведе проти Ньюкасла 27 липня.