Англія

Француз — про боротьбу за трофеї.

Центральний захисник Манчестер Юнайтед Рафаель Варан очікує, що команда зможе досягти успіху.

"Ми маємо вірити. Іноді різниця між гарною командою та топклубом полягає у менталітеті. Це новий сезон, і в ньому все можливе. Наздогнати Манчестер Сіті – це великий виклик, але ми готові.

Виграти АПЛ дуже складно. Конкуренція з кожним роком стає дедалі більшою. Кожна команда сильна, дуже високий рівень, ви повинні бути готові до цього виклику. Буде складно, але МЮ готовий боротись у кожному матчі", — сказав Варан.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Тен Гаг призначив нового капітана в Манчестер Юнайтед.