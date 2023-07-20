Англія

Ера Гаррі Магвайра залишається позаду.

Після того, як Ерік Тен Гаг позбавив Гаррі Магвайра капітанської пов'язки, всі очікували призначення нового гравця на цю посаду.

Як повідомляє офіційний сайт "червоних дияволів", новим капітаном команди став півзахисник Бруну Фернандеш.

Португальський півзахисник вже неодноразово носив пов'язку Манчестер Юнайтед, і Ерік тен Гаг підтвердив, що тепер він буде виконувати ці функції на постійній основі.

Фернандеш забив 64 голи і віддав 54 гольові передачі в 185 іграх за клуб з моменту приєднання у 2020 році.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Рашфорд підписав новий контракт з Манчестер Юнайтед.