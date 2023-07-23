Англія

Нідерландець гратиме в одній команді з Віталієм Миколенком.

Евертон на своєму офіційному сайті повідомив про підписання нападника Вільяреала Арно Данджуми.

Футболіст перейшов у стан "ірисок" на правах оренди, як розрахована до кінця майбутнього сезону. Нападник виступатиме під десятим номером.

У другій половині минулого сезону нідерландський форвард зіграв в АПЛ всього дев'ять матчів (162 хвилини), у яких він забив один гол. Портал Transfermarkt оцінює Данжуму в 25 мільйонів євро.

Також на футболіста претендував Мілан.