Нідерландець гратиме в одній команді з Віталієм Миколенком.
Арно Данджума, сайт Евертона
23 липня 2023, 15:48
Евертон на своєму офіційному сайті повідомив про підписання нападника Вільяреала Арно Данджуми.
Футболіст перейшов у стан "ірисок" на правах оренди, як розрахована до кінця майбутнього сезону. Нападник виступатиме під десятим номером.
У другій половині минулого сезону нідерландський форвард зіграв в АПЛ всього дев'ять матчів (162 хвилини), у яких він забив один гол. Портал Transfermarkt оцінює Данжуму в 25 мільйонів євро.
Також на футболіста претендував Мілан.