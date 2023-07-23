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Український вінгер міг продовжити кар'єру в Україні.

Колишній вінгер Севільї та Шальке Євген Коноплянка продовжить свою кар'єру в румунському ЧФР із Клужа. Про це повідомляє Prosport.

За інформацією джерела, у складі румунського клубу 33-річний українець зароблятиме не більше 20 тисяч євро — проте не вказується, йдеться про тижневу чи місячну зарплату.

Зазначається, що інтерес до Коноплянки виявили клуби УПЛ – Полісся та Олександрія, але українець обом відповів відмовою.

Також була зацікавленість від команд із Польщі (Пуща), США та Саудівської Аравії.

Минулого сезону Коноплянка провів 38 матчів у складі польської Краковії, в яких забив чотири м'ячі та віддав два асисти.