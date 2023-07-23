Несподіваний результат було зафіксовано у групі F.
Франція - Ямайка, Getty Images
23 липня 2023, 14:59
У черговому матчі групового етапу жіночого чемпіонату світу 2023 року збірна Франції не змогла обіграти Ямайку.
Матч закінчився без забитих м'ячів із рахунком 0:0. Незважаючи на солідну перевагу, француженки не змогли скористатися своїми численними моментами біля воріт суперниць.
Також зазначимо, що футболістки збірної Ямайки закінчували зустріч у меншості після вилучення Хадіджі Шоу, яка отримала другу жовту картку на другій компенсованій хвилині другого тайму.
Франція — Ямайка 0:0
Крім Франції та Ямайки, у групі F також виступають збірні Бразилії та Панами. Їхній матч пройде завтра, 24 липня, о 14:00 за київським часом.
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