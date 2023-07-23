Італія

22-річний вінгер має контракт із "синіми" до літа 2024 року.

Нападник Челсі Каллум Гадсон-Одої може продовжити свою кар'єру в італійській Серії А. Про це повідомляє інсайдер Фабриціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, у послугах 22-річного англійця зацікавлений Лаціо, який проводить досить успішні переговори з Челсі.

Також наголошується, що на футболіста, у якого контракт із "синіми" до літа 2024 року, претендує ще один клуб АПЛ, але "орли" попереду у переговорному процесі, оскільки сам Каллум не проти переїзду до Італії.

Минулого сезону Гадсон-Одої виступав за Байєр на правах оренди. На його рахунку 21 матч, у яких він забив один гол та віддав один асист.