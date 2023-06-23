Англієць може прийти на місце свого земляка.
КОНОР ГАЛЛАГЕР, GETTY IMAGES
23 червня 2023, 15:56
Півзахисник Челсі Конор Галлагер може змінити клубну прописку цього літа, повідомляє журналіст Крістіан Фальк.
За інформацією джерела, хавбек цікавий дортмундській Боруссії. Віцечемпіони Німеччини давно стежать за 23-річним футболістом.
Чинний контракт Конора розрахований до літа 2025 року.
Раніше була інформація, що Челсі буде готовий відпустити Галлагера, якщо будуть пропозиції.
Нинішнього сезону Галлагер провів 45 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав одну результативну передачу.