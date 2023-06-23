Півзахисник Челсі Конор Галлагер може змінити клубну прописку цього літа, повідомляє журналіст Крістіан Фальк.

За інформацією джерела, хавбек цікавий дортмундській Боруссії. Віцечемпіони Німеччини давно стежать за 23-річним футболістом.

Чинний контракт Конора розрахований до літа 2025 року.

Раніше була інформація, що Челсі буде готовий відпустити Галлагера, якщо будуть пропозиції.

Нинішнього сезону Галлагер провів 45 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав одну результативну передачу.