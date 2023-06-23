Німеччина

Англієць може прийти на місце свого земляка.

Півзахисник Челсі Конор Галлагер може змінити клубну прописку цього літа, повідомляє журналіст Крістіан Фальк.

За інформацією джерела, хавбек цікавий дортмундській Боруссії. Віцечемпіони Німеччини давно стежать за 23-річним футболістом.

Чинний контракт Конора розрахований до літа 2025 року.

Раніше була інформація, що Челсі буде готовий відпустити Галлагера, якщо будуть пропозиції.

Нинішнього сезону Галлагер провів 45 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав одну результативну передачу.