Англія

"Молотобійці" хочуть підписати талановитого півзахисника.

Вест Гем продовжує працювати над посиленням складу в поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє авторитетний журналіст Фабріціо Романо, лондонський клуб націлився на Конора Галлагера з Челсі.

Стверджується, що Вест Гем зробив пропозицію у розмірі 40 мільйонів фунтів щодо англійського півзахисника. Челсі поки що не відповів.

Зазначимо, що контракт Галлагера з Челсі чинний до літа 2025 року.

Минулого сезону англійський півзахисник провів 45 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав одну результативну передачу.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Дортмундська Боруссія має намір підписати Галлагера.