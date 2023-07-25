"Молотобійці" хочуть підписати талановитого півзахисника.
Конор Галлагер, getty images
25 липня 2023, 09:58
Вест Гем продовжує працювати над посиленням складу в поточне літнє трансферне вікно.
Як повідомляє авторитетний журналіст Фабріціо Романо, лондонський клуб націлився на Конора Галлагера з Челсі.
Стверджується, що Вест Гем зробив пропозицію у розмірі 40 мільйонів фунтів щодо англійського півзахисника. Челсі поки що не відповів.
Зазначимо, що контракт Галлагера з Челсі чинний до літа 2025 року.
Минулого сезону англійський півзахисник провів 45 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав одну результативну передачу.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Дортмундська Боруссія має намір підписати Галлагера.