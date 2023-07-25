Англія

Аталанта оцінює свого футболіста у 85 млн.

Манчестер Юнайтед не намагатиметься придбати Расмуса Гойлунда за будь-яку ціну, повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, Аталанта готова продати свого нападника за 85 мільйонів фунтів. У свою чергу, МЮ не готовий запропонувати понад 60 мільйонів.

Манчестер Юнайтед вважають цю суму завищеною, оскільки Гойлунд провів менше 100 матчів у дорослому футболі та забив лише 9 голів у Серії А минулого сезону.

Альтернативою може стати Рандаль Коло-Муані з Айнтрахту.

Зазначимо, що інтерес до Гойлунда також виявляє ПСЖ.