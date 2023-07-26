Англія

Український вінгер Челсі прокоментував свою безгольову серію у складі лондонців.

Нападник національної збірної України та лондонського Челсі Михайло Мудрик розповів про свою безгольову серію на клубному рівні з тих пір, як він приєднався до табору "синіх" з донецького Шахтаря у зимове трансферне вікно.

"Якщо люди багато чекають від когось, то це їхні проблеми. Тому що вони це очікують.

Подивіться, як ми з Джексоном уперше зіграли разом. Тільки уявіть, що ми можемо зробити", — цитує слова Мудрика Evening Standard.