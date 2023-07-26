Український вінгер Челсі прокоментував свою безгольову серію у складі лондонців.
Михайло Мудрик, getty images
26 липня 2023, 16:20
Нападник національної збірної України та лондонського Челсі Михайло Мудрик розповів про свою безгольову серію на клубному рівні з тих пір, як він приєднався до табору "синіх" з донецького Шахтаря у зимове трансферне вікно.
"Якщо люди багато чекають від когось, то це їхні проблеми. Тому що вони це очікують.
Подивіться, як ми з Джексоном уперше зіграли разом. Тільки уявіть, що ми можемо зробити", — цитує слова Мудрика Evening Standard.
Нагадаємо, у товариському матчі проти Брайтона Михайло Мудрик відзначився дебютним забитим м'ячем
за Челсі після зразкової комбінації з Ніколасом Джексоном.