Англія

Капітан "червоних" залишить клуб після 12 проведених років.

Напередодні стало відомо про те, що центральний півзахисник та капітан Ліверпуля Джордан Гендерсон підписав 3-річний контракт із Аль-Іттіфаком із чемпіонату Саудівської Аравії.

33-річний англієць підтвердив цю інформацію, опублікувавши прощальний пост у своєму Instagram.

"Важко передати словами ці останні 12 років, а ще важче прощатися. Я завжди буду червоним. До останнього дня мого життя. Дякую за все. You'll never walk alone. Джордан❤️", — написав Гендерсон.



Нагадаємо, Джордан Гендерсон виступав за Ліверпуль з літа 2011 року. З того моменту він провів у футболці "червоних" 492 поєдинки, у яких йому вдалося забити 33 голи та віддати 61 результативну передачу.

Серед командних трофеїв разом із Ліверпулем англійський хавбек виграв Лігу чемпіонів, АПЛ, Клубний чемпіонат світу, Кубок Англії, Кубок англійської ліги (2), Суперкубок Англії та Суперкубок УЄФА.