Капітан "червоних" виступатиме під керівництвом легенди Ліверпуля у Саудівській Аравії.
ДЖОРДАН ГЕНДЕРСОН, GETTY IMAGES
26 липня 2023, 15:06
Капітан та півзахисник Ліверпуля Джордан Гендерсон незабаром стане гравцем Аль-Іттіфака.
Як повідомляє Фабріціо Романо, півзахисник Ліверпуля підписав трирічну угоду із саудівським клубом. Очікується, що Джордан зароблятиме 800 тисяч євро на тиждень.
Таким чином, Джордан виступатиме під керівництвом легенди Ліверпуля Стівена Джеррарда.
Минулого сезону Гендерсон провів 43 матчі, в яких відзначився трьома асистами.