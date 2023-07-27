Англія

Український виконавець у цьому матчі промовчав.

Кількома годинами раніше в американському місті Атланта відбувся другий для лондонського Челсі та Ньюкасла матч у програмі Серії англійської Прем’єр-ліги, що найближчими днями буде відбуватись на теренах США.

Команди Мауріціо Почеттіно та Едді Гау вже з перших хвилин почали боротись за захоплення ініціативи в грі, підсумком чого став доволі швидкий м’яч "пенсіонерів" у виконанні новачка Ніколаса Джексона.

Однак із відповіддю "сороки" не стали чекати, і Мігель Альмірон під завісу першого тайму вирівняв становище на табло.

Увесь цей час на полі перебував український нападник Михайло Мудрик, проте цього разу не відзначався гольовими діями, а вже по перерві його замінив Конрад Галлагер.

У другому таймі команди важко здобували контроль над ініціативою, підсумком чого стали лише кілька перспективних моментів у "синіх" та майже повна їх відсутність у суперників. Але голів у цій грі більше ніхто не забивав.

Челсі — Ньюкасл 1:1

Голи: Джексон, 12 — Альмірон, 45+4

Челсі: Кепа — Джеймс (Гюсто, 65), Чалоба, Гамфріс, Кукурелья (Чілвелл, 64) — Касадеї (Морейра, 78), Фернандес (Чуквуемека, 65) — Матсен (Андрей, 65), Нкунку (Берстоу, 78), Мудрик (Галлагер, 46) — Джексон (Стерлінг, 63).

Ньюкасл: Дубравка (Поуп, 46) — Тріпп’єр (Ешбі, 85), Шер (Мерфі, 34), Ботман, Берн — Тоналі, Майлі, Жоелінтон (Тернер-Кук, 85) — Альмірон (Паркінсон, 78), Ісак, Гордон.

Попередження: Галлагер — Шер.